PlayStation VR2 arriverà nel 2023, stando all'analisi di un esperto

Sebbene si conoscano ormai molte delle caratteristiche di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony non ha ancora una data d'uscita e gli ultimi rumor puntano ad un arrivo sugli scaffali non prima del prossimo anno.

L'indiscrezione non parte da uno dei soliti insider del mondo videoludico, ma da un esperto di display che vanta un'esperienza nel settore di ben venticinque anni. Ross Young, questo è il nome dell'esperto che ha pubblicato la sua analisi, il visore di nuova generazione targato Sony arriverà nel 2023. A svelarlo è un suo recente tweet, nel quale afferma che la domanda di display per i dispositivi che permettono di godere della realtà virtuale sia in costante aumento malgrado il rinvio al 2023 dei visori Sony ed Apple (in questo caso si parla di un dispositivo al centro di rumor ma mai annunciato ufficialmente).

Sebbene non vi sia modo di verificare tali affermazioni, la loro provenienza risulta difficile da mettere in dubbio ed è probabile che le informazioni alle quali ha accesso Young gli consentano di conoscere in anticipo quali saranno le prossime mosse dei colossi dell'intrattenimento come Sony ed Apple, che devono prepararsi al lancio dei loro dispositivi ordinando grosse quantità di display.

