PlayStation VR2, audio che riconosce i movimenti dell'utente: il nuovo brevetto di Sony

Mentre i giocatori si interrogano sul futuro di PlayStation VR2 e sulle strategie adottate per il dispositivo, Sony registra nuovi innovativi brevetti che, se mai applicati, potrebbero rendere l'esperienza di gioco in realtà virtuale ancora più profonda ed immersiva.

Nello specifico, a dicembre 2022 il colosso nipponico ha depositato un brevetto apparentemente pensato per PlayStation VR2 (il dispositivo non viene mai citato esplicitamente), nel quale si parla di una nuova tecnologia audio che riconosce i movimenti degli utenti mentre indossano un "dispositivo per la testa". Da qui si evince che il brevetto sia rivolto alla realtà virtuale, per l'appunto PSVR2 o un eventuale dispositivo futuro.

In specifici casi predeterminati, la tecnologia riconoscerebbe le onde sonore prodotte dal dispositivo e dall'utente nelle sue vicinanze: in questo modo l'audio manderebbe degli input al software utilizzato con PSVR2 permettendo così di interagirci senza la necessità di ricorrere al controller Sense. Ciò renderebbe dunque l'esperienza ludica molto più coinvolgente e sofisticata, superando ulteriormente le barriere date dai normali dispositivi di controllo.

E' bene tuttavia precisare che per il momento si tratta di un semplice brevetto, e non è dunque sicuro al 100% che Sony possa effettivamente applicarlo in futuro per suoi dispositivi. In attesa di scoprire quali altre idee innovative verranno messe in pratica, potete intanto leggere il nostro speciale su PlayStation VR2 come strumento per la terapia medica e psicologica.