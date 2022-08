PlayStation VR2 avrà il suo 'robot da compagnia'? Lo suggerisce il nuovo brevetto Sony

Mentre la community PlayStation attende le importanti novità su PS VR2 promesse da Sony, la divisione Interactive Entertainment del colosso tecnologico giapponese ha depositato il brevetto di un insolito "robot da compagnia" in grado di interfacciarsi con il nuovo visore per la Realtà Virtuale di PS5.importanti novità su PS VR2

Il nuovo dispositivo brevettato da SIE viene descritto dalla stessa azienda nipponica come un robot che rientra nel novero dei "sistemi di intrattenimento PlayStation". Nel momento in cui scriviamo, gli unici dettagli emersi dal patent depositato il 14 luglio scorso da Sony sono quelli estrapolati dai diagrammi e dalle immagini esplicative condivise sui social da Zuby_Tech.

A giudicare da quanto mostrato nelle immagini realizzate dai progettisti di Sony per descrivere il funzionamento di questo nuovo dispositivo, il nuovo "robot da compagnia" di PlayStation VR 2 dovrebbe essere dotato di ruote, di una doppia fotocamera frontale e di una serie di sensori per interfacciarsi e "dialogare" con la nuova generazione di visori VR di SIE, anche attraverso la Realtà Aumentata.

Quanto al form factor, i diagrammi prodotti da Sony suggeriscono un design non troppo dissimile da quello del celebre R.O.B. del NES (la prima console casalinga di Nintendo). Date un'occhiata alle immagini dell'ultimo brevetto di SIE (le trovate nel tweet in calce alla notizia) e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi consigliamo di rimanere su queste pagine per andare alla scoperta dell'Esperienza Utente di PlayStation VR2.