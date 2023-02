PlayStation VR2 avrà successo? John Carmack loda l'hardware ma nutre dubbi sul prezzo

In uno scambio di battute avvenuto sui social con i suoi tanti follower, il papà di DOOM ed ex dirigente di Oculus e Meta John Carmack ha lodato l'hardware di PlayStation VR2 ma si è detto scettico sul successo del visore per la Realtà Virtuale a causa del prezzo del nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony.

Dall'alto della sua esperienza nell'industria dell'intrattenimento digitale e, nella fattispecie, nel settore dei visori VR, Carmack ritiene che PlayStation VR2 sia un importante passo in avanti per la tecnologia della Realtà Virtuale ma che non avrà un grande successo commerciale per via, appunto, dei 600 euro/dollari richiesti agli utenti per abbracciare la nuova generazione di dispositivi per la Realtà Virtuale di Sony.

"Non mi aspetto che PSVR2 abbia molto successo dato che costa 600 dollari", esordisce Carmack sui social prima di sottolineare, però, che "tecnicamente, grazie al display OLED e a prestazioni decenti per il Ray Tracing, è un'opportunità per implementare il ray tracing in dispositivi 6DOF con pochi millisecondi di latenza".

Per Carmack, il lavoro svolto da Sony per implementare tutte le funzionalità hardware e software che caratterizzano le elevate specifiche di PlayStation VR2 sarebbe stato quasi impossibile per altre aziende del settore interessate a raggiungere i medesimi risultati in termini di prestazioni della GPU, del display e dei sensori del controller.

Ad ogni modo, Sony nutre grande fiducia nel successo commerciale del visore VR di PS5 in arrivo il 22 febbraio, e lo conferma smentendo Bloomberg sul taglio delle stime di vendita di PlayStation VR2.