PlayStation VR2 e i benefici della progettazione comune con PS5: ne parla Nishino di Sony

Nella medesima intervista a Famitsu che ha fornito delle interessanti anticipazioni sul possibile arrivo nel 2023 di un nuovo modello di PlayStation 5, Hideaki Nishino di Sony ha discusso dei benefici offerti dalla progettazione comune tra PlayStation VR2 e PS5.

Il Vice Presidente Senior della Platform Experience di SIE illustra ai giornalisti giapponesi la strategia adottata dai progettisti Sony nel dare forma a PlayStation 5 e al visore per la Realtà Virtuale che debutterà sul mercato il prossimo 22 febbraio.

Stando a Nishino, PS VR2 è stata progettata in parallelo con PS5 per 'unificarne l'esperienza utente' e superare i problemi affrontati dagli appassionati di giochi in Realtà Virtuale su PS4. L'esponente di Sony cita a tal proposito la grande semplificazione nella gestione della cavetteria, l'assenza di box esterni e la possibilità di connettere PS VR2 sulla parte anteriore di PlayStation 5.

Il dirigente Sony spiega infatti che "c'è una porta USB-C sulla parte anteriore di PlayStation 5 perché l'abbiamo pensata sin dal principio come una porta di collegamento a PlayStation VR2. Vedete, il sistema adottato al tempo per connettere PS VR a PS4 aveva qualche problema, quindi per semplificare il tutto abbiamo deciso di progettare PlayStation VR2 insieme a PS5 sin dal principio".

