PlayStation VR2: cinque cose da sapere assolutamente sul nuovo visore Sony per PS5

PlayStation VR2 esce il 22 febbraio, su Everyeye.it trovate la recensione di PS VR2 per PS5, tuttavia come accade spesso in questi casi ci sono sicuramente ancora molte domande irrisolte. Ecco le risposte ai dubbi più comuni su PlayStation VR2.

I vecchi giochi per PlayStation VR funzionano su PS VR2?

PlayStation VR2 funziona solo su PS5 o anche su PS4 e PC?

Quanto spazio mi serve per giocare comodamente?

Posso regolare il visore in base alle dimensioni della testa?

Posso indossare il visore anche se porto gli occhiali?

No, i giochi per PlayStation VR non sono compatibili con PlayStation VR2 , tuttavia alcuni sviluppatori potrebbero decidere di proporre edizioni rimasterizzate dei propri giochio upgrade gratis e/o a pagamento.Di base, in ogni caso, i vecchi giochi per PSVR di prima generazione non funzionano con il nuovo visore, a meno di eventuali aggiornamenti, in base alle decisioni di ogni singolo sviluppatore.PlayStation VR2 non è compatibile con piattaforme diverse da PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition.Questo vuol dire cheo altri dispositivi. Non è necessaria una stanza di grandi dimensioni per giocare con PS VR2 , l'area di gioco richiesta è di almeno, mentre per giocare in modalità Seduto o In Piedi basta un'area di circa 1x1 metro.Assicuratevi in tutti i casi di avere abbastanza spazio per poter muovere le braccia liberamente, senza danneggiare oggetti o urtare personeSì,tramite una "rotella" che consente di allargare o stringere la fascia di PS VR2 In questo modo è possibile adattare il visore alla testa di ogni persona, permettendo di usare il caschetto senza problemi e con il massimo comfort.Sì,, tuttavia Sony afferma che occhiali di grandi dimensioni o dalle forme particolari potrebbero non entrare correttamente nel caschetto.Dunque se indossate gli occhiali vi consigliamo se possibile di provare il visore prima dell'acquisto per essere certi di non avere problemi.