PlayStation VR2 sta vendendo bene? Per Jim Ryan è troppo presto per parlarne

Il numero esatto di PlayStation VR2 venduti da febbraio a oggi non è noto, tuttavia alcuni indizi lasciano presagire che non sia molto alto. Secondo un recente report, Sony avrebbe tagliato la produzione del 20% a causa della richiesta inferiore alle attese, inoltre un report di Bloomberg ha dipinto una situazione tutt'altro che idilliaca.

Non è inoltre passato in secondo piano l'operato di Sony, che in occasione dell'ultimo report finanziario ha preferito non comunicare i dati di vendita di PlayStation VR2, limitandosi ad aggiornare i numeri di PS5 e PlayStation Plus. La situazione, insomma, non appare particolarmente rosea, ma secondo il capo di PlayStation è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni.

Nel corso di una chiacchierata con Famitsu, tradotta dal giapponese all'inglese con Google Translate, il CEO e Presidente Jim Ryan ha ricordato che "PS VR2 è stato appena lanciato", e che dunque "è ancora un po' presto per giudicare la sua popolarità". Prima o poi verrà il momento di tirare le somme, ma nel frattempo si è detto "felice delle reazioni positive degli utenti e della stampa specializzata", rimarcando il fatto che dal lancio dello scorso febbraio ad oggi sono stati pubblicati ben 40 giochi per PlayStation VR2, ai quali andranno ad aggiungersene molti altri nel 2023 e oltre.

Il boss di PlayStation ha inoltre aggiunto che "continuerà a spingere affinché coloro che hanno acquistato PlayStation VR2 possano goderselo per tanto tempo, facendo inoltre in modo che possa generare profitti" per Sony nel lungo periodo.

Secondo il report di Bloomberg di cui sopra, al 30 marzo 2023 erano "solo" 270 mila i PS VR2 venduti in tutto il mondo, a fronte di una stima interna che pronosticava vendite per ben 2 milioni di unità nello stesso lasso di tempo. Tra i fattori che avrebbero contribuito allo scarso successo potrebbe esserci l'elevato prezzo di vendita, parti a ben 599 euro, più della stessa PlayStation 5. Secondo un analista esperto del campo, in ogni caso, attualmente non se la starebbero cavando bene neppure gli altri visori VR.