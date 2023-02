PlayStation VR2: come configurare uscita video a 120 Hz e HDR

PlayStation VR2 supporta la modalità Cinema anche con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, ma come fare per abilitare questa opzione, insieme all'HDR? Ecco i passaggi da compiere una volta installato e collegato il visore.

Come attivare i 120 Hz su PlayStation VR2

Per attivare i 120 Hz su PlayStation VR2 vi basterà andare in Impostazioni, successivamente su Accessori, poi su PlayStation VR2 e infine selezionare la voce Modalità Cinema. Da qui andate su Uscita video per la Modalità Cinema e impostate l'uscita a 120 Hz. Nota bene, come specificato d Sony, non è necessario che il televisore supporti i video a 120 Hz per poterli visualizzare con PlayStation VR2.

PlayStation VR2 come impostare l'HDR

Anche in questo caso il supporto HDR è garantito per la modalità Cinema tramite PlayStation VR2, anche se il televisore non supporta questo standard. Per attivare l'HDR, andate su Impostazioni, Accessori, PlayStation VR2 e infine Modalità Cinema. Da qui selezionate poi Uscita video per la Modalità Cinema e infine spuntate la voce Imposta Uscita HDR.

Per maggiori dettagli sul visore Sony per PlayStation 5 (disponibile dal 22 febbraio 2023) vi rimandiamo alla nostra recensione di PlayStation VR2 e alla recensione di Call of the Mountain per PS VR2, primo gioco annunciato e uscito per il dispositivo.