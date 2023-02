PlayStation VR2 è compatibile con i giochi PSVR oppure no?

PlayStation VR2 esce il 22 febbraio al prezzo di 599 euro, il nuovo visore di Sony per la Realtà Virtuale è progettato per garantire un'esperienza 100% Next-Gen, ma sarà compatibile con i giochi dell'originale PlayStation VR per PS4? Ecco la risposta.

Purtroppo, PlayStation VR2 non è in alcun modo compatibile con i giochi PlayStation VR di vecchia generazione, come confermato da Sony: "Il visore PlayStation VR2 non è compatibile con i giochi per PSVR perché è stato progettato con lo scopo di offrire un'esperienza in Realtà Virtuale totalmente Next-Gen."

Dunque nessuna possibilità di utilizzare i "vecchi" giochi già acquistati per PlayStation VR, PS VR2 sarà compatibile unicamente con i nuovi giochi disponibili nei negozi dal 22 febbraio 2023. Non è escluso in ogni caso che sviluppatori e publisher possano proporre versioni rimasterizzate o aggiornate dei propri giochi, come nel caso di Moss e Moss Book 2, entrambi usciti su PlayStation VR e in procinto di arrivare su PlayStation VR2 con nuove edizioni compatibili con il visore VR di nuova generazione.

Per saperne di più sulle potenzialità del visore VR per PlayStation 5 vi rimandiamo alla nostra prova di PlayStation VR2, abbiamo giocato per qualche ora con Horizon Call of the Mountain, uno dei giochi di lancio del nuovo dispositivo.