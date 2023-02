PlayStation VR2 funziona solo con PS5 o anche con PS4 e PC?

Siamo finalmente entrati nel mese di lancio di PlayStation VR2: il visore per la Realtà Virtuale di nuova generazione progettato da Sony sarà disponibile dal prossimo 22 febbraio ed è importante per tutti gli interessati conoscere ogni minimo dettaglio che lo riguarda prima di procedere all'acquisto sborsando i 599 euro richiesti.

È fondamentale sapere, innanzitutto, qual è l'unico dispositivo con il quale sarà compatibile: come ampiamente chiarito da Sony in fase di annuncio e durante la campagna promozionale, PlayStation VR2 potrà essere utilizzato solo con PlayStation 5, dunque non sarà compatibile né con PS4 né con il PC. Non aspettatevi neppure la funzione di retrocompatibilità, dal momento che - come si legge sul sito ufficiale di PlayStation - i giochi originali per PlayStation VR non sono compatibili con PS VR2. Se possedete uno di questi titoli, potete giocarci su PS5 utilizzando il visore PlayStation VR originale, che può essere collegato alla console di nuova generazione mediante l'adattatore PlayStation Camera.

Chiarito quest'importante punto, vi ricordiamo che il pacchetto base di PlayStation VR2, comprendente il visore, le cuffie stereo e i controller Sense, verrà lanciato il 22 febbraio 2023 al prezzo di 599,99 euro. Al debutto sarà disponibile all'acquisto anche un bundle con una copia digitale di Horizon: Call of the Mountain a 649,99 euro. La base per la ricarica per i controller Sense sarà invece offerta a 49,99 euro.

Le Specifiche Tecniche di PlayStation VR2 parlano invece di un display OLED con risoluzione 2000x2040 per occhio, frequenza di aggiornamento di 90Hz e 120Hz, separazione delle ottiche regolabile, sensore di movimento, sistema di rilevamento a sei assi (tre per il giroscopio e tre per l'accelerometro), sensore di prossimità a infrarossi, microfono integrato, feedback con vibrazione nel visore e un campo visivo di 110°. I Controller PlayStation VR2 Sense saranno anche dotati di feedback aptico. Già che ci siete, consultate la lista con i giochi disponibili al lancio di PlayStation VR2.