PlayStation VR2: conferenza tecnica alla GDC, ma solo per sviluppatori

La scorsa settimana si parlava di un Developer Showcase per PlayStation VR 2 in programma a breve e il mistero è stato ora svelato. L'evento esiste e si terrà alla GDC questa settimana ma si tratterà di un panel tecnico a porte chiuse, riservato ai partecipanti alla Game Developers Conference e non trasmesso in streaming.

Nello specifico si tratta di una conferenza sponsorizzata da Unity e riservata agli addetti ai lavori: Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity (Presented by Unity) si terrà il 24 marzo, il panel sarà moderato da Fabien Houlmann (Senior Graphics Developer, Unity Technologies), Bria Williams (Senior Product Manager, Unity Technologies), David Ruddell (Manager, Software Engineering, Unity Technologies) e Jono Forbes (XR Workflows & Content Tech Lead, Unity Technologies).

Si tratta quindi di una conferenza riservata ai professionisti del settore e organizzata da Unity, apparentemente senza il coinvolgimento di PlayStation e Sony. Come detto non è prevista la trasmissione in streaming, non è escluso che in futuro un video possa essere pubblicato sui canali di Unity ma in ogni caso i contenuti sono come detto estremamente tecnici e riservati a sviluppatori e designer, con poco appeal per il mercato consumer.

In ogni caso qualcosa si muove dietro le quinte e con PlayStation VR2 in arrivo tra la fine dell'anno e il 2023, saranno sempre di più gli sviluppatori coinvolti in progetti per questa nuova piattaforma.