PlayStation VR2: che cosa contiene la confezione del visore PS5?

A distanza di qualche giorno dall'annuncio di data d'uscita e prezzo di PlayStation VR2, conosciamo ora anche i dettagli riguardanti tutto ciò che si potrà trovare all'interno della confezione originale.

Un'immagine ufficiale pubblicata da Sony mostra l'intero contenuto del box che riceverete a casa con l'acquisto della costosa periferica di ultima generazione.

Ecco di seguito l'elenco degli oggetti includi nella confezione di PSVR2:

Visore PlayStation VR2

Coppia di Controller PlayStation VR2 Sense (sinistra e destra)

Laccetti di sicurezza da fissare ai Controller PlayStation VR2 Sense

Cavo USB (per l'accoppiamento e la ricarica del controller)

Auricolari stereo

Tre paia di gommini per gli auricolari

Manuali

Va precisato che l'elenco in questione riguarda la versione standard della periferica targata Sony, dal momento che chi acquisterà il bundle con Horizon Call of the Mountain troverà anche un voucher sul quale è indicato il codice utile per il riscatto della versione digitale del titolo PlayStation VR2 sullo store online del colosso nipponico.

