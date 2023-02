PlayStation VR2, cosa c'è nella scatola? Il video unboxing ufficiale di Sony

Vi siete già goduti l'unboxing di PlayStation VR2 di Everyeye.it ma non ne avete ancora abbastanza? A placare la vostra curiosità ci pensa la stessa Sony, che ha appena pubblicato sui suoi canali lo spacchettamento ufficiale del versore in Realtà Virtuale di nuova generazione.

A provvedere all'apertura della confezione e alla descrizione del suo contenuto per conto di mamma Sony c'ha pensato Kei Yoneyama, Global Product Strategy & Management di PlayStation. L'esecutiva ha innanzitutto spiegato che la confezione è formata da due strati; uno esterno, con la faccia superiore di colore blu e gli altri lati caratterizzati dalle immagini rappresentative del prodotto; uno interno di colore bianco, che presenta i simboli PlayStation su tutte le facciate per richiamare il concetto di spazio virtuale a 360°.

All'apertura del pacco appare subito un'ulteriore scatola bianca di piccole dimensioni, la quale contiene il manuale e gli accessori, ossia il cavo USB, indispensabile per la ricarica e l'accoppiamento dei controller, e le cuffie stereo per l'headset, munite di tre padiglioni auricolari di dimensioni differenti intercambiabili al bisogno. Approfondendosi nella confezione spuntano poi il visore PlayStation VR2 (che presenta i simbolini PlayStation in rilievo proprio come PS5 e il DualSense) e i due controller PlayStation VR2 Sense, adagiati all'interno di un alloggiamento modellato su misura e realizzato a partire da canne di zucchero e bamboo.

Le immagini, in ogni caso, valgono più di mille parole, dunque vi lasciamo alla visione dell'unboxing ufficiale di PlayStation VR2 realizzato da Sony, comodamente allegato in cima a questa notizia. Il visore, ricordiamo, sarà disponibile all'acquisto a partire dal 22 febbraio 2023 in edizione liscia a 599,99 euro oppure in bundle con una copia digitale di Horizon: Call of the Mountain a 649,99 euro. Tenete presente che PlayStation VR2 funziona solo con PS5, dunque non è compatibile con PlayStation 4 o PC.