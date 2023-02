PlayStation VR2: cosa sono le modalità Cinema e Trasparente?

Tutto pronto per l'esordio di PlayStation VR2: il nuovo visore Sony per la realtà virtuale sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023, accompagnato al lancio da diversi titoli di spessore come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village VR.

Il dispositivo si presenta tecnicamente all'avanguardia e con numerose caratteristiche ed opzioni con cui interagire (ecco a tal proposito cinque cose da sapere assolutamente su PlayStation VR2). Tra queste ci sono anche due modalità particolari: Cinema e Vista Trasparente. In che cosa consistono e come cambiano l'esperienza offerta da PSVR2?

Per quanto riguarda la modalità Cinema, permette di visualizzare su un grande schermo virtuale l’interfaccia utente, il sistema PS5, le app di streaming, i contenuti multimediali e i giochi non pensati per la VR. Questo tipo di contenuti vengono visualizzati in formato HDR 1920×1080 con una frequenza fotogrammi di 24/60Hz e 120Hz. Quando si imposta la modalità Cinema, inoltre, audio ed immagini vengono riprodotti unicamente dal visore, senza che alcun tipo di segnale provenga dal televisore.

Passando invece alla modalità Vista Trasparente, consente di poter vedere l'ambiente circostante mentre si indossa il visore. Per attivarla (o disattivarla per tornare alla visualizzazione normale) bisogna premere il tasto Funzione sul dispositivo o interagire con le Impostazioni Rapide nel Centro di Controllo. Da tenere presente, infine, che la Vista Trasparente non perfette di effettuare alcun tipo di registrazione.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di PlayStation VR2, così da scoprire tutti i segreti del dispositivo VR next-gen di Sony.