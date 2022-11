PlayStation VR2 costa più di PS5: Sony annuncia a sorpresa data e prezzo

Ormai Sony ci ha abituati a comunicati improvvisi e proprio nel corso di questo primo pomeriggio è arrivata come un fulmine a ciel sereno un'ondata di informazioni riguardanti PlayStation VR2.

Il colosso nipponico ha infatti svelato che il visore di nuova generazione raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 22 febbraio 2023. Probabilmente non sarete felici del prezzo, dal momento che per portarvi a casa un'unità di PSVR2 dovrete sborsare una cifra superiore a quella necessaria per PlayStation 5 Standard Edition: il visore avrà un costo di ben 599,99 euro. La confezione includerà PlayStation VR2, lo stereo headset e una coppia di controller. Per chi è curioso di conoscere il prezzo negli altri paesi, la periferica avrà un costo di 549,99 dollari/529,99 sterline/74,980 Yen.

Chiunque vorrà iniziare a giocare sin da subito potrà inoltre approfittare del primo bundle della periferica, il quale sarà disponibile all'acquisto sin dal day one e al prezzo di 649,99 euro proporrà tutti i contenuti del pacchetto base con in più una copia di Horizon Call of the Mountain (in formato digitale, con un codice da riscattare sul PS Store).