PlayStation VR2 è stato parzialmente crackato: in futuro potrebbe funzionare anche su PC

Dopo qualche mese dall'arrivo di PlayStation VR2 sugli scaffali dei negozi fisici e virtuali, pare si stiano muovendo i primi passi verso la compatibilità del dispositivo anche con il PC, anche se non in via ufficiale.

Gli ultimi aggiornamenti in tal senso arrivano dall'account Twitter di iVRy, un utente che da tempo si sta dedicando al visore PlayStation 5 per scavalcarne le protezioni e realizzare così i driver per poterlo utilizzare su PC. Sebbene la strada verso un risultato del genere non sembri tanto vicina, è stato compiuto nel corso del fine settimana un importante passo in avanti: l'hacker è riuscito a far sì che il caschetto venisse riconosciuto al momento del collegamento con il PC. In sostanza, l'utente ha illuso il dispositivo, facendogli credere di essere collegato ad una console di ultima generazione Sony. Ciò non implica che sia anche funzionante, visto che per adesso non c'è stato verso di utilizzarlo e per quello bisognerà attendere che iVRy conduca ulteriori ricerche.

Ovviamente ci teniamo a precisare che Everyeye è contro la pirateria e pratiche come questa sono illegali. Occorre inoltre considerare la possibilità che il costoso dispositivo possa danneggiarsi in qualche modo e non funzionare più in maniera corretta.

