PlayStation VR2: i creatori di Moss 2 lodano l'Headset e il Foveated Rendering

Il 2021 non è stato un anno particolarmente florido per la Realtà Virtuale, ma il futuro appare roseo. Questa primavera i possessori di PlayStation VR potranno cimentarsi nel promettente Moss Book 2, inoltre Sony ha recentemente tolto i veli a PlayStation VR2, che sfrutterà la tecnologia di PS5 per offrire un'esperienza ancora più immersiva.

Recentemente, abbiamo avuto il privilegio di scambiare quattro chiacchiere con i creatori di Moss Book 2, Doug Burton e Lincoln Davis dello studio Polyarc, i quali prima di congedarsi hanno condiviso il loro pensiero in merito alla nuova generazione del visore di Sony.

Davis, in particolare, non vede l'ora di sfruttare le nuove tecnologie offerte da PlayStation VR2 per creare giochi ancora migliori. A suo dire, il Rumble dell'headset permetterà di allargare la presenza fisica nel mondo di gioco, senza limitarla ai soli controller: "Il rumble nell'headset potrebbe aiutare nel dare fondamenta più concrete alla propria presenza nel mondo di gioco e siamo entusiasti di esplorare certe possibilità".

Lo sviluppatore non ha inoltre nascosto il suo entusiasmo per la tecnologia Foveated Rendering, che con il suo tracciamento oculare ad alto livello di dettaglio ed elevata risoluzione nello spazio darà a lui e ai suoi colleghi una mano a "realizzare contenuti più ricchi e più rappresentativi". Allo stato attuale, spiega Davis, in assenza di tali tecnologie è necessario ottimizzare tutto il campo della visuale a discapito di tante risorse della CPU. Con il foveated rendering, invece, potranno convogliarle facilmente verso l'area osservata dal videogiocatore.