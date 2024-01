PlayStation VR2, il curioso caso di Ultrawings 2: day one imprevisto anche per il team

Mentre dal web sopraggiungono dei dati che mostrano come Meta Quest 2 vende 30 volte più di PlayStation VR2 e che sollevano numerosi interrogativi sul visore realizzato da Sony, si è venuto a creare da poco un fatto tanto atipico quanto curioso: Ultrawings 2 è stato shadow-droppato su PS VR2, ma ciò non era previsto e voluto dagli sviluppatori.

Secondo quanto riportato dalla stessa software house via X, il day one di Ultrawings 2 non era affatto programmato per il 25 gennaio 2024. Tuttavia, è successo proprio l'impensabile: il titolo sviluppato dai ragazzi di Bit Planet Games è approdato sulle pagine del PlayStation Store, ed è attualmente acquistabile da tutti i possessori di PS5 e di PS VR2 alla cifra di 21,99 euro. Contemporaneamente alla notizia divulgata dalla azienda, non sono mancate le domande da parte dell'utenza circa l'accaduto e lo stato del progetto in sé.

Come specificato dalla software house, "il gioco è solito", benché siano stati riscontrati alcuni difetti che verranno corretti nell'arco dei prossimi giorni. Gli sviluppatori hanno ribadito come il day one di Ultrawings 2 sia stato un imprevisto a cui nemmeno la stessa compagnia era in alcun modo preparata, ma a questo punto rimangono aperti gli interrogativi circa ciò che è avvenuto. A distanza di qualche giorno dal controller brevettato per PlayStation VR2 per essere usato con i piedi, è arrivata una notizia che ha lasciato interdetto il mercato videoludico. Voi cosa ne pensate? Comprerete Ultrawings 2, o non siete interessati al prodotto?