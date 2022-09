PlayStation VR2: nuovi dettagli sulla tecnologica configurazione iniziale

Come avrete letto sulle nostre pagine, Sony ha svelato molti dettagli sui titoli in arrivo per PlayStation VR2. Le informazioni emerse grazie agli hands-on, però, non riguardano solo i giochi ma anche la periferica e la sua interessante configurazione.

Chi ha potuto mettere in anteprima le mani sull'attesissimo PlayStation VR2 ha spiegato che i primi momenti dall'accensione includono una vasta gamma di opzioni attraverso le quali l'utente può personalizzare molteplici aspetti dell'esperienza con il caschetto. Tramite il Control Center, è possibile configurare il sistema di tracking degli occhi del giocatore e il campo visivo e i menu che permettono ciò hanno lo stile di un mini-gioco, così che il giocatore possa già testare i settaggi.



Ciò che più attira l'attenzione è la modalità che permette di vedere attraverso le telecamere incluse nel dispositivo: grazie a questa funzionalità, sembra di essere in Cyberpunk 2077 con una serie di tecnologie che scansionano l'ambiente circostante e aggiungono elementi a schermo che mettono in risalto i vari oggetti al momento del loro riconoscimento. Al termine della scansione, è lo stesso menu ad indicare all'utente la posizione migliore per giocare in base a ciò che ha visto prima, con la possibilità di utilizzare i controller come un puntatore laser al fine di appotare piccoli accorgimenti all'area di gioco. Sembra quindi che Sony abbia pensato a tutto e che la tecnologia dietro il dispositivo non si limiti allo schermo, al sensore di movimento e ai controller, ma all'intera esperienza.

