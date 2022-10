PlayStation VR2 o DualSense 2? Sony brevetta un nuovo feedback aptico a ultrasuoni

Mentre in rete ci si chiede se il nuovo marchio Neon Prime di Valve sia legato ad Half-Life, i rappresentanti di Sony depositano un nuovo brevetto che descrive un avveniristico sistema di feedback aptico basato sulle vibrazioni a ultrasuoni.

Il brevetto appena depositato dal colosso tecnologico giapponese descrive un feedback aptico 'in remoto' che sfrutta le vibrazioni degli ultrasuoni per restituire al giocatore delle "complesse sensazioni tattili senza la necessità di interazioni fisiche o di installazioni progettate su misura".

Nel patent si fa riferimento al futuro utilizzo di questa tecnologia per offrire questo genere di sensazioni tattili "con le mani o altre parti del corpo, mentre l'utente interagisce con gli oggetti presenti in un ambiente virtuale immersivo".

I diagrammi e i disegni esplicativi che accompagnano la descrizione tecnica del brevetto ritraggono il giocatore che interagisce con l'ambiente digitale di un titolo non meglio specificato senza utilizzare alcun genere di visore o controller. Più che al rumoreggiato modello Pro o 2.0 del DualSense di PS5, il brevetto sembra ricollegarsi agli sforzi profusi da Sony per rendere più immersiva l'esperienza di gioco da offrire ai futuri possessori di PlayStation VR2 e dei nuovi controller per la Realtà Virtuale.