PlayStation VR2, due nuovi giochi annunciati: arrivano X8 e Altair Break

Con l'apertura dei preordini di PlayStation VR 2, arriva anche l'annuncio di due nuove produzioni destinate ad approdare nel catalogo del visore di casa Sony.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il team di Thirdverse ha infatti confermato l'intenzione di proporre il suo nuovo shooter anche su PS VR2. Oltre che nelle già annunciate versioni PC e Meta Quest, X8 sarà prossimamente reso disponibile sull'hardware Sony. Sparatutto in prima persona dal gamelay frenetico, il titolo mette i giocatori nei panni di eroi originari di diverse serie FPS, trovatisi a convivere nel medesimo universo in seguito ad un bizzarro cataclisma.

Con il trailer disponibile in calce, arriva invece l'annuncio della versione PS VR2 di Altair Break, produzione multigiocatore già disponibile su PC e visori Meta. Ambientato sull'isola fluttuante di Vastus, il titolo propone un'esperienza always online a base di scontri all'arma bianca. Con prospettiva in prima persona, i giocatori impugnano l'elsa di una potente spada e collaborano con altri utenti per sconfiggere gli avversari, anche grazie alla chat vocale integrata in Altair Break.



Aumenta dunque il numero di giochi per PlayStation VR2 su PlayStation Store, anche se al momento non è stata confermata alcuna data di lancio precisa per X8 e Altair Break.