PlayStation VR2: due milioni di visori prodotti entro marzo 2023 per Bloomberg

Sony sembra voler spingere forte su PlayStation VR2, secondo un report esclusivo di Bloomberg, la compagnia avrebbe programmato la produzione di due milioni di pezzi entro la fine dell'anno fiscale, ovvero il 31 marzo 2023.

La produzione di PlayStation VR2 in Cina sembra essere iniziata nelle scorse settimane, presumibilmente a settembre, per il momento non sembrano esserci intoppi produttivi dovuti alla scarsa reperibilità dei componenti e la catena di produzione sta lavorando secondo una tabella ben precisa, senza rallentamenti. Si tratta di numeri importanti pensati per accontentare una domanda che Sony prevede essere molto forte, pensando che PlayStation VR ha impiegato otto mesi per raggiungere quota un milione di pezzi distribuiti dal lancio.

Al momento non sappiamo quando PlayStation VR2 uscirà sul mercato, Sony ha fatto sapere che PSVR2 arriverà nel 2023 ma senza svelare ulteriori dettagli. Gli analisti sono concordi nell'affermare che il visore uscirà tra febbraio e marzo, idealmente quindi il colosso nipponico vuole presentarsi al debutto con due milioni di visori da distribuire nei negozi di tutto il mondo.

Sono oltre 50 i videogiochi confermati per PlayStation VR2 tra cui Horizon Call of the Mountain, Resident Evill Village VR, Firewall Ultra, Ghostbusters VR, No Man's Sky, Star Wars Tales from the Galaxy's EdgeEnhanced Edition e Among Us VR.