PlayStation VR2 esce il 22 febbraio: prezzo, caratteristiche e tutti i giochi di lancio

Al lancio di PlayStation VR2 mancano ormai poche settimane, con gli amanti della Realtà Virtuale che presto potranno testare con mano il nuovo visore. L'appuntamento è infatti fissato per il prossimo mercoledì 22 febbraio 2023.

In vista dell'esordio dell'hardware, vi presentiamo sinteticamente tutte le informazioni necessarie per valutare al meglio l'acquisto di PS VR2. Dal prezzo di lancio alle caratteristiche e funzionalità dell'erede di PlayStation VR, senza ovviamente dimenticare la line-up di lancio che accompagnerà la tecnologia Sony sul mercato videoludico.

PlayStation VR2: prezzo e data di

Come già accennato, il nuovo PS VR sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023. Esattamente come il predecessore, anche PS VR2 non sarà un visore stand-alone: ciò significa che per utilizzarlo sarà necessario collegarlo a una PlayStation 5. Con una semplificazione della procedura richiesta dal suo predecessore, il nuovo visore sarà però legato alla home console tramite un unico cavo. La presenza di telecamere integrate nel visore ha reso inoltre superfluo l'utilizzo di una telecamera esterna. Nota finale per il prezzo di lancio scelto da Sony per l'hardware. Al Day One, PlayStation VR2 avrà un costo di 599,99 euro. I giocatori interessati a testare il visore con Horizon: Call of the Mountain potranno optare per un bundle comprensivo di gioco e PS VR2, proposto a 649,99 euro. Visto il prezzo di listino del gioco Guerrilla, pari a 69,99 euro, il bundle consente un piccolo risparmio.

Caratteristiche tecniche PS VR2

Con un notevole upgrade tecnico rispetto a quanto proposto sul primo PlayStation VR, il nuovo visore Sony proporrà un'esperienza in grado di offrire una risoluzione massima in 4K, con tanto di supporto all'HDR. I giocatori potranno contare su di un campo visivo con ampiezza di 110° e supporto alla tecnologia del foaveted rendering e dell'eye tracking. Su display OLED, PS VR2 proporrà inoltre una risoluzione di 2000×2040 per occhio e fotogrammi a 90/120 Hz. Oltre alle funzioni di rilevamento dello sguardo, PS VR2 mira ad avvolgere il giocatore con l'utilizzo di Audio 3D e di sensori aptici collocati sul visore. Lo stesso feedback aptico, insieme ai grilletti adattivi, sarà inoltre disponibile sul nuovo controller PS VR2 Sense, costruito a partire dall'esperienza proposta dal DualSense di PS5.

PS VR2 tutti i giochi di lancio

Ad accompagnare il lancio di PlayStation VR2 ci penseranno diversi titoli, sviluppati sia dalla scuderia Sony sia da team esterni. A spiccare è ovviamente Horizon: Call of the Mountain, ma non mancano upgrade VR per titoli PS5 molto apprezzati, da Gran Turismo 7 a Resident Evil: Village.

Horizon: Call of the Mountain

: Avventura / Azione22 febbraio

Primo gioco annunciato ufficialmente per PS VR2, Horizon: Call of the Mountain vedrà Gueriilla Games cimentarsi con una nuova sfida, affiancata nell'operazione dal team di Firesprite. In questo spin-off della serie Horizon, i giocatori vestiranno i panni di Ryas, un personaggio completamente inedito. Aloy, così come altri protagonisti della saga, non mancheranno però di apparire a schermo come NPC. Tra gli scenari dipinti da una natura selvaggia e insidiose Macchine in agguato, Horizon: Call of the Mountain sarà la prima grande vetrina utilizzata da Sony per dare sfoggio delle potenzialità di PlayStation VR2. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra anteprima dedicata a Horizon Call of the Mountain.

Gran Turismo 7 VR

: Racing game: 22 febbraio

I possessori della versione PS5 di Gran Turismo 7 potranno contare su di un upgrade gratuito volto a rendere disponibile la modalità VR. Annunciata al CES 2023 con un breve video, non si hanno al momento molti dettagli sull'esperienza per PS VR2.

Resident Evil Village VR

: Survival horror: 22 febbraio

Gli scenari da incubo del castello Dimitrescu tornano a terrorizzare gli amanti dell'horror da una nuova prospettiva. Con un aggiornamento gratuito, la versione VR di Resident Evil: Village diventa disponibile per i possessori del gioco su PS5. Il DLC riporterà il pubblico nei panni di Ethan Winters, alla ricerca della figlia Rose, misteriosamente rapita. Con supporto a sensori aptici, Audio 3D ed Eye Tracking, il survival horror Capcom sarà uno dei principali banchi di prova di PlayStation VR2. Per prepararvi all'orrore, potete leggere la nostra prova di Resident Evil Village VR.

No Man's Sky VR

: Avventura: 22 febbraio

La space opera di Hello Games si rende protagonista di un ennesimo debutto, grazie all'atteso esordio su PlayStation VR2. Con un carico impressionante di espansioni e DLC resi disponibili in fase di supporto post-lancio, No Man's Sky VR condurrà i giocatori all'esplorazione di una galassia in continua espansione, generata in maniera procedurale.

Moss Remastered

: Avventura / Puzzle22 febbraio

Con il lancio di PS VR2, la prima avventura della topolina Quill approda su PlayStation 5 con una serie di migliorie pensate per sfruttare al massimo il nuovo hardware. Il feedback aptico e i grilletti adattivi del nuovo controller immergeranno i giocatori nel mondo fiabesco di Moss, mentre l'Eye Tracking renderà il gameplay più immediato. Risoluzione in 4K e frame rate a 90 fps completano il quadro della riedizione di Moss.

Moss Libro II Remastered

: Avventura / Puzzle: 22 febbraio

Contestualmente al ritorno del primo capitolo, anche Moss: Libro II debutta su PlayStation VR2. Con le medesime rifiniture tecniche proposte per l'edizione PS5 di Moss, la seconda epopea con protagonista Quill vedrà la topolina impegnata in una fuga disperata. Nel tentativo di proteggere un prezioso cristallo, l'eroina si avventurerà tra le mura del castello dell'Arcano, in compagnia del giocatore. Trovate su Everyeye la nostra recensione di Moss Libro II.

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge: Enhanced Edition

: Avventura: 22 febbraio

La Galassia Lontana Lontana prende forma in un'avventura VR ambientata su Batuu. Nei panni di un tecnico riparadroidi vittima di naufragio stellare, sarà possibile fronteggiare nemici leggendari, dagli adepti del Primo Ordine alla Banda della Morte Guavian. Dopo aver raggiunto la taverna, sarà inoltre possibile vivere tre diverse avventure narrate da Seezelslak, nei panni di un Jedi, un Padawan e un droide assassino.

Altair Breaker

: Action: 22 febbraio

Sviluppato da Thirdverse e già disponibile su PC, Altair Breaker arriva su PS5 al lancio di PS VR2. Sull'isola fluttuante di Vastus, la pace è stata compromessa da una malvagia IA, affermatasi in seguito a una lunga serie di sinistri esperimenti. Imbracciando la propria spada, i protagonisti si cimenteranno in scontri all'arma bianca per restituire il mondo agli esseri umani. Altair Breaker può essere giocato in compagnia, grazie alla modalità cooperativa per un massimo di 4 avventurieri.

Altri giochi di febbraio per PS VR2

Accanto ai titoli già presentati, vi sono altre produzioni destinate a divenire disponibili su PlayStation VR 2 già a partire dal 22 febbraio:

After the Fall Complete Edition

Cities VR: Enhanced Edition

Cosmonious High

Demeo

Dyschronia Chronos Alternate

Fantavision 202X

Job Simulator

Jurassic World Aftermath Collection

Kayak VR Mirage

Kizuna AI Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

NFL Pro Era (aggiornamento gratis)

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places (aggiornamento gratis)

Rez Infinite

Song in the Smoke

Synth Riders (aggiornamento gratis)

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect Connected

Thumper

Townsmen VR

Vacation Simulator

What the Bat!

Zenith The Last City (aggiornamento gratis)

