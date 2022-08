PlayStation VR2 esce a fine febbraio o inizio marzo per un rumor

Sappiamo che PlayStation VR2 uscirà nel 2023, Sony non ha svelato la data di lancio limitandosi a dichiarare che il visore per PlayStation 5 sarà disponibile all'inizio del prossimo anno. Ma c'è chi sembra sapere qualcosa in più...

Il canale YouTube PSVR2 Without Parole fa sapere che il visore per PlayStation 5 arriverà indicativamente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, con un lancio quindi previsto per l'autunno, comunque entro l'anno fiscale in corso che terminerà il 31 marzo 2023.

Al momento nessuna conferma da parte di Sony, il colosso giapponese ha dichiarato come detto che "PlayStation VR2 è atteso all'inizio del 2023", altre informazioni oltre a questa devono essere prese come rumor e speculazioni.

Con ogni probabilità ne sapremo di più durante lo State of Play di settembre, questo evento non è mai stato confermato da Sony ma molti insider si dicono assolutamente certi che un nuovo showcase sia previsto per l'inizio dl prossimo mese, così da annunciare alcune delle novità in arrivo nel 2023. Con God of War Ragnarok in uscita a novembre, Sony si prepara a conquistare un ampio spazio durante la Holiday Season per quanto riguarda le vendite e la copertura mediatica su siti web e riviste.