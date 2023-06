PlayStation VR2: un'estate all'insegna della Realtà Virtuale su PS5 nel nuovo spot

La macchina promozionale di Sony Interactive Entertainment si rimette in moto con uno spot di PlayStation VR2 che invita tutti i possessori di PS5 a vivere nuove avventure in Realtà Virtuale inforcando il 'caschetto delle meraviglie' dell'azienda giapponese.

Il filmato promozionale datoci in pasto da Sony s'accompagna alla recente infografica sui giochi PlayStation VR in uscita a giugno e luglio, anche qui con una finestra aperta sul multiverso di esperienze interattive da fruire con il visore per la Realtà Virtuale di PlayStation 5.

Alle spaventose scene dello spot con protagonisti (tra gli altri) The Walking Dead Saints and Sinners Retribution e The Dark Pictures Switchback VR si sommano quindi le emozioni restituite dalle sfide di titoli come Synapse, VR Skaters e Hubris. Come facilmente intuibile, nel video trovano ampio spazio anche le esclusive targate PlayStation Studios, su tutte Gran Turismo 7 VR e Horizon Call of the Mountain.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato promozionale di SIE, cogliamo l'occasione per ricordarvi che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di PlayStation VR, un concentrato di potenza al servizio degli appassionati di videogiochi desiderosi di vivere avventure inedite in Realtà Virtuale su PlayStation 5.