PlayStation VR2: tutti i giochi annunciati, lineup di lancio e con aggiornamento gratis

PlayStation VR2 esce il 22 febbraio, per il debutto del nuovo visore, Sony ha preparato una lineup che include oltre 20 giochi e altri titoli sono previsti per la "finestra di lancio", ovvero nel primo trimestre. Facciamo il punto della situazione con un elenco completo di tutti i giochi annunciati e in uscita su PlayStation VR2.

PlayStation VR2 giochi di lancio

Tra i giochi di lancio troviamo Hello Neighbor Search and Rescue, Moss e Moss Book 2, Pistol Whip, No Man's Sky e Horizon Call of the Mountain (ci abbiamo giocato, ecco la nostra recensione di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2).

After The Fall

Cave Digger 2 Dig Harder

Cities VR Enhanced Edition

Cosmonious High

Demeo

Gran Turismo 7

Hello Neighbor Search and Rescue

Horizon Call of the Mountain

Moss & Moss Book 2

No Man's Sky

Pistol Whip

Puzzling Places

Resident Evil Village

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge

Tentacular

The Dark Pictures Switchback in uscita il 16 marzo

The Last Clockwinder

The Light Brigade

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution

Townsmen VR

Zenith The Last City

Zombieland VR Headshot Fever

PlayStation VR2 giochi annunciati

Questi giochi non hanno ancora una data di uscita precisa o una finestra di lancio identificata.

Afterlife VR

Among Us VR

Beat Saber

Before Your Eyes

Behemoth

Creed Rise to Glory Championship Edition

Crossfire Sierra Squad

Firewall Ultra

Ghostbusters Rise of the Ghost Lord

Jurassic World Aftermath

Madison VR

NFL Pro Era

Resident Evil 4 (Contenuti VR)

Synth Riders Remastered Edition

Tetris Effect Connected

Thumper

VR Skater

What The Bat?

Aliens VR

Alvo

Cave Digger 2 Dig Harder

The Exorcist Legion VR Sin

Firmament

Ghostbusters VR

Golf +

Green Hell VR

Hubris VR

Kayak VR Mirage

Low-Fi

Mixture

Pavlov

Propagation Paradise Hotel

Requisition VR

Samurai Slaughter House

The Twilight Zone

Ultrawings 2

Vacation Simulator

Giochi PSVR2 con aggiornamento gratis

Per questi giochi è previsto un aggiornamento gratis per PlayStation VR2, questo vuol dire che se siete in possesso, ad esempio, di Resident Evil Village o Gran Turismo 7, potrete giocare le rispettive modalità in Realtà Virtuale su PlayStation VR2 scaricando un aggiornamento, senza bisogno di pagare nulla o ricomprare il gioco.

Gran Turismo 7

Resident Evil Village

No Man's Sky

NFL Pro Era

Puzzling Places

Synth Riders

Giochi PSVR rimasterizzati per PlayStation VR2

Creed Rise to Glory Championship Edition

Rez Infinite

Tetris Effect

Moss & Mos Book II

Synth Riders Remastered Edition

Thumper

Vacation Simulator

Questi ultimi invece sono giochi già usciti su PlayStation VR che torneranno disponibili su PlayStation VR2 in versione rimasterizzata, attenzione però perché i giochi in vostri possesso non funzioneranno su PSVR2 e dovrete dunque ricomprarli se siete interessati a giocare con i titoli di questa lista. Se volete saperne di più sul nuovo visore Sony per la Realtà Virtuale su PlayStation 5, ecco la nostra recensione di PlayStation VR2.