PlayStation VR2: alcuni giochi arriveranno sia fisici che digitali, dettagli sui prezzi

Negli scorsi giorni, grazie a The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution, abbiamo scoperto come saranno le copertine dei giochi PlayStation VR2, che saranno piuttosto simili a quelle già utilizzate per i giochi PlayStation 5.

Ciò conferma anche che diversi giochi previsti per PlayStation VR2 saranno distribuiti in formato fisico e non solo digitale, nonostante Sony finora non fosse stata del tutto chiara su come si sarebbe mossa il merito alla disponibilità dei software, lasciando in questo modo diversi dubbi nelle menti dei giocatori. Un utente di Reddit ha inoltre scavato più a fondo sulla questione, scoprendo alcuni dettagli sui prezzi dei giochi per il nuovo visore: sembra che i costi dei vari titoli siano uguali indipendentemente dal formato.

Il prezzo di The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 appare infatti il medesimo sia nell'edizione retail in vendita su Amazon, sia sul PlayStation Store, fissato a 49,99 dollari in entrambi i casi. Chiaramente si attendono maggiori chiarimenti da parte di Sony sulla questione, ed è ovviamente lecito immaginare che i prezzi varieranno a seconda dei giochi. E come ormai prassi sempre più comune, diversi giochi avranno con tutta probabilità un'uscita solo digitale nel corso del tempo.

Ricordiamo infine che Sony sarà al CES 2023 con PlayStation VR2, preparandosi dunque a rivelare ulteriori dettagli sul suo atteso visore di nuova generazione.