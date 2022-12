PlayStation VR2: tutti i giochi già confermati al lancio, da Horizon a Star Wars

Gli annunci di Pistol Whip, Moss e Moss Book 2 per PlayStation VR2, avvenuti proprio quest'oggi, hanno ulteriormente allungato la lista dei videogiochi destinati ad accompagnare il lancio del visore di nuova generazione di casa Sony, fissato per il 23 febbraio 2023. Per l'occasione, abbiamo deciso di fare un bel ripasso in vista del grande evento.

PlayStation VR2 | I giochi confermati al lancio*

PlayStation VR2 non è retrocompatibile, dunque al lancio non potrete accedere ai giochi per PlayStation VR che avete già acquistato in passato, a meno che non siano destinati a ricedere degli aggiornamenti creati ad-hoc dagli sviluppatori.

Al momento, sono ben 17 i videogiochi già confermati al lancio di PlayStation VR2. Alcuni sono delle novità assolute, come Horizon: Call of the Mountain (esclusiva Sony che avrà l'onore e l'onere di fungere da showcase per la piattaforma), altri invece rappresentano degli aggiornamenti delle versioni già disponibili su PlayStation 4 per la prima generazione di PlayStation VR, come No Man's Sky, After the Fall e i giochi citati in apertura.

After the Fall (aggiornamento gratis da PS4/PS VR)

Among Us

Cities VR: Enhanced Edition

Cosmonious High

Demeo

Hello Neighbor VR: Search and Rescue

Horizon: Call of the Mountain

Moss

Moss: Book II

No Man's Sky (aggiornamento gratis da PS4/PS VR)

Pistol Whip (aggiornamento gratis da PS4/PS VR)

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition

Swordsman VR

The Dark Pictures: Switchback VR

The Light Brigade (aggiornamento gratis da PS4/PS VR)

Tentacular

Zenith: The Last City (aggiornamento gratis da PS4/PS VR)

*Elenco aggiornato al 7 dicembre 2022



In aggiunta a tutti questi giochi (alcuni dei quali possono già essere preordinati sulla pagina dedicata del PlayStation Store), ce ne sono diversi già confermati nel periodo successivo al lancio di PlayStation VR2, come The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (previsto per il 21 marzo 2023), Resident Evil Village VR, Jurassic World Aftermath Collection, Firewall Ultra e Crossfire: Sierra Squad.