PlayStation VR2, oltre 30 giochi disponibili nella finestra di lancio: l'elenco completo

Nell'ultimo approfondimento pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment stila l'elenco completo dei giochi di lancio di PlayStation VR2 e fornisce tutte le indicazioni sui titoli PS VR che verranno ottimizzati e riceveranno un update gratuito per il 'caschetto delle meraviglie' di PS5.

Sin dalla commercializzazione del nuovo visore per la Realtà Virtuale, e nelle settimane immediatamente successive, i possessori di PlayStation VR2 potranno immergersi negli universi digitali di oltre trenta videogiochi appartenenti ai generi più disparati.

In questo elenco rientreranno anche gli 11 videogiochi appena presentati dai gestori del PS Blog: oltre ai già annunciati Horizon Call of the Mountain, Moss 1 e 2 Remaster, Resident Evil Village e Gran Turismo 7, su PS VR2 approderanno anche Thumper, Rez Infinite, NFL Pro Era, Pavlov VR, Before Your Eyes, Tetris Effect e tanti altri giochi.

PlayStation VR2: lineup di lancio

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios, finestra di lancio)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, finestra di lancio)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (aggiornamento gratuito per la versione PS5 di GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, l’acquisto include entrambe le versioni PS VR e PS VR2)

Moss 1 e 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., aggiornamento gratuito su PS VR2)

No Man’s Sky (Hello Games, finestra di lancio)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead)

Puzzling Places (Realities.io, aggiornamento gratuito)

Resident Evil Village (Capcom, aggiornamento gratuito per la versione PS5 di RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, aggiornamento gratuito)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, finestra di lancio)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat? (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, aggiornamento gratuito)

Cosa ne pensate della lineup di lancio di PlayStation VR2? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che PS VR 2 sarà disponibile dal 22 febbraio e cogliamo l'occasione per offrirvi il nostro approfondimento sulle novità presentate da Sony al CES 23 tra PS5 e PlayStation VR2.