PlayStation VR2: quali sono i giochi di lancio? Lista completa aggiornata

Si aggiorna la lista dei videogiochi in uscita al lancio di PlayStation VR2, oltre a giochi first party come Horizon Call of the Mountain di Guerrilla Games, il debutto del nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony sarà accompagnato da una selezione di venti titoli terze parti.

La lista (aggiornata al 19 dicembre 2022) include titoli come Cities VR Enhanced Edition, Fantavision 202X, Moss e Moss Book II su PlayStation VR2, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, The Dark Pictures Switchback VR, Hello Neighbor Search and Rescue e Resident Evil Village VR.

Giochi di lancio PlayStation VR2

2MD VR Football Unleashed All-Star

After the Fall

Altair Breaker

Cities VR Enhanced Edition

Cosmonious High

Demeo

Dyschronia Chronos Alternate

Fantavision 202X

Hello Neighbor Search and Rescue

Horizon Call of the Mountain

Kizuna AI Touch the Beat

Moss

Mos Book II

No Man's Sky

Resident Evil Village

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition

Swordsman VR

The Dark Pictures Switchback VR

The Light Brigade

The Tale of Onogoro

Tentacular

In particolare Resident Evil Village è gratis per i possessori del gioco originale, tutti coloro che possiedono RE Village per PS5 possono ottenere la modalità VR senza costi aggiuntivi. A breve Sony dovrebbe riaprire i preordini di PlayStation VR2, il visore esce il 22 febbraio 2023 al prezzo di 599.99 euro per il pacchetto base o 649.99 euro per il bundle con Horizon Call of the Mountain.