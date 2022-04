PlayStation VR2: ci sono giochi in sviluppo con Unreal Engine 5

Epic Games ha trasmesso il 5 aprile lo showcase State of Unreal per aggiornare la community e gli sviluppatori sui progressi del nuovo motore grafico, per l'occasione è stata pubblicata anche la lista degli studi al lavoro su giochi in Unreal Engine 5 e tra questi spunta anche il logo PlayStation VR2.

Insieme a nomi come GSC Game World, Saber, Yager, Remedy, CD Projekt (il nuovo The Witcher girerà su Unreal Engine 5) e Codemasters compaiono studi di proprietà di Sony e Microsoft come Rare, The Initiative, Haven, Double Fine, The Coalition (autore di una tech demo in Unreal Engine 5), Obsidian e Ninja Theory, inoltre nell'immagine diffusa da Epic è ben visibile anche il logo PlayStation VR2, a conferma di come ci siano studi al lavoro su giochi in VR per il nuovo visore realizzati con l'Unreal Engine 5.

Secondo un rumor, Sony avrebbe in programma una presentazione di PlayStation VR2 entro breve, come sappiamo il visore è stato mostrato alla GDC di marzo a porte chiuse ma non è mai stato presentato ufficialmente al pubblico.

PlayStation VR2 uscirà nel 2023 secondo un insider mentre altre fonti confermano il lancio per la fine di quest'anno, insieme a Horizon Call of the Mountain, spin-off VR della serie Guerrilla annunciato a gennaio durante il CES di Las Vegas.