PlayStation VR2, da Horizon a Star Wars: un lancio all'insegna dei giochi Unreal Engine

In attesa dello State of Unreal sul futuro di Unreal Engine 5.2, Epic Games mostra con orgoglio i tanti videogiochi basati sul proprio motore grafico multipiattaforma che impreziosiscono la lineup di lancio di PlayStation VR2.

Tra i tanti videogiochi citati da Epic spicca ovviamente Horizon Call of the Mountain: per realizzare lo spin-off della saga sci-fi di Guerrilla Games, infatti, i ragazzi di Firesprite hanno preferito avvalersi dei poliedrici strumenti di sviluppo integrati in Unreal Engine per offrire ai giocatori un'esperienza in Realtà Virtuale ancora più immersiva, con livelli pieni di oggetti con cui interagire e scenari impeccabili sia sotto il profilo della grafica che delle prestazioni.

Nella dozzina abbondante di videogiochi basati su Unreal Engine che imperlano la lineup di lancio di PlayStation VR troviamo titoli dei generi più disparati, dai picchiaduro come Creed Rise of Glory ai puzzle come Tetris Effect Connected, passando per gli FPS come Pavlov VR e le avventure come Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge.

Altair Breaker

Horizon Call of the Mountain

Creed Rise to Glory

The Dark Pictures: Switchback VR

Fantavision 202X

Kayak VR: Mirage

Moss

Moss Book 2

Pavlov VR

Rez Infinite

Song in the Smoke Rekindled

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Tetris Effect: Connected

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

