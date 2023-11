PlayStation VR2: il lato 'immersivo' della Realtà Virtuale su PS5 nel nuovo video

L'importanza di PlayStation VR2 per Sony viene ribadita dalla macchina promozionale di SIE con uno spot che incensa il lavoro svolto dai progettisti del colosso tecnologico giapponese per restituire all'utenza PS5 un'esperienza in Realtà Virtuale ancora più immersiva.

"PlayStation VR2 porta il gioco in realtà virtuale a un livello completamente nuovo", è l'incipit che accompagna da sempre la 'comunicazione istituzionale' di Sony Interactive Entertainment su PlayStation VR2: il nuovo filmato promozionale, di conseguenza, non fa che riprendere questo messaggio per esaltare le tante tecnologie e funzionalità integrate nel visore e nei controller PS VR2 Sense.

L'esempio più calzante per veicolare questo messaggio ci viene offerto dai videogiochi scelti da Sony per rappresentare al meglio le caratteristiche più avanzate e gli aspetti più immersivi del nuovo 'caschetto delle meraviglie' di PlayStation 5: nella clip vediamo così alternarsi spezzoni in-engine e scene ingame tratte da titoli come Journey to Foundation, Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, Project Windgman, No Man's Sky e Firewall Ultra. Qualora ve le foste perse, qui trovate le immagini condivise da Sony dei prototipi di visore e controller PlayStation VR 2.