PlayStation VR2 è 'importante' per Sony, ma la priorità resta PS5

PlayStation VR2 riveste un ruolo rilevante nelle strategie commerciali di Sony, tuttavia per il colosso nipponico la priorità assoluta spetta per ora a PlayStation 5: è quanto afferma Eric Lempel, Senior vice president e Head of global marketing, sales & business operations di PlayStation, nel corso di un'intervista con Barrons.

Lempel sottolinea che PSVR2 è "importante" per Sony in quanto "è una categoria che ci aiuta ad innovare", riferendosi alle sue tecnologie all'avanguardia in ambito realtà virtuale. "Non diverrà mai il solo modo con il quale le persone giocano, ma sono felice che facciamo parte di questo settore. Ci sono grandi esperienze da vivere con PSVR2 e ai consumatori piace sul serio. Ma per noi è un business nascente", aggiunge Lempel.

In ogni caso la figura chiave PlayStation rimarca che il visore Sony di ultima generazione "non è la proposta principale che abbiamo per questa stagione", ruolo che appartiene saldamente a PS5. E del resto, grazie all'uscita di Marvel's Spider-Man 2 lo scorso 20 ottobre, Sony si attende vendite record per PS5 a Natale, motivo per cui tutti gli sforzi del colosso nipponico per questi mesi sono rivolti alla sua console di ultima generazione.

Questo comunque non significa che il visore sia abbandonato a sé stesso: diversi nuovi giochi sono arrivati su PlayStation VR2 ad ottobre 2023, e non sono da escludere ulteriori sorprese nei prossimi mesi.