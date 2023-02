PlayStation VR2: innovazione al potere nel video sulle funzionalità del visore PS5

Dopo aver svelato tutti i dettagli su PlayStation VR2 con un ricco approfondimento sulle pagine del PS Blog, Sony confeziona un video che promuove le numerose innovazioni tecnologiche e ludiche promesse dal visore per la Realtà Virtuale di PlayStation 5 ormai prossimo ad approdare sul mercato.

Sulla falsariga dei video promozionali che elencano i benefici offerti dall'utilizzo del DualSense nei videogiochi in esclusiva o nei kolossal multipiattaforma fruiti su PlayStation 5, il nuovo filmato condiviso da SIE focalizza le attenzioni dei giocatori sugli aspetti più dirimenti dell'esperienza da vivere inforcando il visore di PS VR2 e impugnando i controller Sense.

Il nuovo spot del colosso tecnologico giapponese, inoltre, 'prende in prestito' delle scene di gameplay dagli oltre 30 giochi di lancio di PlayStation VR2 per testimoniare l'incredibile coinvolgimento garantito dal visore VR di PS5. Anche in questo caso la parola d'ordine del trailer è 'innovazione', qui declinata in chiave ludica per restituirci a schermo l'immersione promessa da tecnologie come il Foveated Rendering di PS VR2.

Se volete approfondire ulteriormente i temi accennati dal nuovo video di PS VR2, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere lo speciale a cura di Alessandro Bruni sul coinvolgimento di PS VR2 con Horizon Call of the Mountain: la nuova avventura sci-fi di Firesprite promette di essere la perfetta cartina tornasole delle potenzialità grafiche, di gameplay e prettamente tecnologiche del nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony.