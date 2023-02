PlayStation VR2, la lineup di lancio continua a crescere: aggiunti altri dieci giochi!

La lineup di lancio di PlayStation VR2 accoglie altri dieci giochi! L'ultimo approfondimento del PlayStation Blog conferma l'ampliamento della rosa di titoli destinati ad approdare su PS VR2 nella finestra di lancio del nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony.

Con l'aggiunta di questi nuovi titoli, la lineup di lancio di PS VR2 raggiunge e supera quota 40 videogiochi, un dettaglio non di poco conto se consideriamo la grande eterogeneità di generi rappresentati dai 'nuovi arrivati'.

Dall'avventura surrealistica di Another Fisherman's Tale ai frenetici combattimenti di Gorn, passando per le competizioni tra navi vichinghe di RagnaRock e le viscerali sfide di guida arcade di Runner, gli acquirenti della prima ora di PS VR2 potranno immergersi in universi studiati per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti i patiti di giochi in Realtà Virtuale.

Another Fisherman's Tale

Gorn

Nock: Bow + Arrow Soccer

Hellsweeper VR

Ragnarock

Runner

Startenders: Intergalactic Bartending

Sushi Ben

Swordsman VR

Unplugged: Air Guitar

Tutti i titoli elencati, quindi, approderanno su PS Store da qui ai prossimi mesi per ampliare il ventaglio di esperienze interattive da vivere inforcando il 'caschetto delle meraviglie' di Sony. In attesa delle date di commercializzazione finali dei singoli giochi presentati su PS Blog, vi invitiamo a restare sui lidi di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di PlayStation VR2, un concentrato di potenza.