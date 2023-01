PlayStation VR2 e la lineup di lancio: ecco i giochi che ricevono un update gratuito

L'approfondimento del PS Blog con l'elenco completo dei giochi in arrivo su PlayStation VR2 nella finestra di lancio contiene anche delle importanti precisazioni sui titoli che riceveranno un aggiornamento gratuito.

Degli oltre trenta giochi in arrivo su PlayStation VR2 nella finestra di lancio, ossia a partire dal 22 febbraio e nelle settimane immediatamente successive, alcuni potranno essere ottenuti 'gratuitamente' da chi ne possiede già le versioni PS4 (nel caso dei videogiochi PlayStation VR) o PlayStation 5 (come la modalità in Realtà Virtuale di Gran Turismo 7 su PS VR2).

Tra i titoli che riceveranno un aggiornamento gratuito nella finestra di lancio del nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony ci saranno l'MMO/JRPG Zenith, l'immersiva esperienza di football americano in Realtà Virtuale NFL Pro Era, la Remaster del rhythm game a tinte platform Synth Riders e il rompicaco con miniature iperrealistiche Puzzling Places. Gli acquirenti delle versioni PlayStation 5 di Gran Turismo 7 e Resident Evil Village potranno ottenere gratuitamente la versione PS VR2.

Nel caso di videogiochi come Rez Infinity e Tetris Effect, invece, chi possiede le versioni PS VR potrà acquistare le edizioni PlayStation VR2 al prezzo scontato di 9,99 euro. Trovate tutti i dettagli nel link in calce alla notizia, con lo speciale pubblicato dai curatori del PlayStation Blog.