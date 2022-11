PlayStation VR2: la lista completa dei giochi PS4 che riceveranno un update gratis

Come ormai ben saprete, PlayStation VR2 non sarà retrocompatibile con i prodotti ideati per la prima versione della periferica Sony. Per ovviare a questo problema, alcuni team di sviluppo hanno già confermato l'imminente pubblicazione di un aggiornamento gratuito per supportare il nuovo visore.

Ecco di seguito l'elenco completo e aggiornato ad oggi dei giochi che riceveranno un aggiornamento in maniera gratuita:

After The Fall

Hello Neighbor VR: Search and Rescue

Light Brigade

No Man’s Sky

Pistol Whip

Zenith: The Last City

Come potete notare, l'elenco non è particolarmente lungo ma si tratta con tutta probabilità di una situazione provvisoria. Non è da escludere che nelle prossime settimane vada aumentando il numero di software house che decideranno si realizzare un aggiornamento per i loro titoli PlayStation 4 al fine di renderli perfettamente compatibili con PlayStation VR2 e sfruttarne le peculiarità tecniche. Una simile mossa potrebbe ravvivare le vendite dei prodotti ed è quindi probabile che molti altri decideranno di fare lo stesso.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su data d'uscita e prezzo di PlayStation VR2, la periferica targata Sony che costerà più di una PlayStation 5 Standard Edition.