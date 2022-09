PlayStation VR2: No Man's Sky, Resident Evil Village e Horizon nel nuovo trailer

A distanza di qualche giorno dalla presentazione dei giochi in arrivo su PlayStation VR2, Sony ha deciso di pubblicare anche un filmato dedicato ai titoli che si potranno giocare grazie alla periferica di ultima generazione.

Il trailer in questione mostra i principali videogiochi che i possessori di PlayStation 5 e PlayStation VR2 potranno godersi da una nuova prospettiva. Possiamo infatti osservare in movimento Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village VR, No Man's Sky VR e Firewall Ultra. Ad accompagnare le sequenze di gameplay vi sono anche semplici dimostrazioni di come le tecnologie implementate nel visore renderanno l'esperienza di gioco più coinvolgente. Tra sensore di rilevamento dello sguardo, feedback aptico integrato nel casco e rilevamento tattile delle dita sui controller dalla forma sferica, tutto è pensato per avvolgere il giocatore e farlo sentire all'interno del gioco.

