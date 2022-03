PlayStation VR2: nDreams sta sviluppando giochi nextgen per il visore PS5

Mentre in rete si continua a discutere delle prestazioni da urlo di PlayStation VR 2 emerse dai test a porte chiuse della GDC, i rappresentanti di nDreams confermano di essere impegnati nella creazione di diversi videogiochi nextgen per PS5 da fruire in Realtà Virtuale con il nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony.

L'anticipazione sullo sviluppo di nuovi giochi per PS VR 2 viene offerta direttamente dal board di nDreams nel comunicare l'avvenuta joint venture con il gruppo Aonic per 35 milioni di dollari di investimenti.

Anche grazie alla partnership con Aonic, il team nDreams spiega di aver rafforzato i propri sforzi per la realizzazione, appunto, di nuovi videogiochi e applicativi in Realtà Virtuale, ivi compresi "titoli di nuova generazione per l'attesissimo PlayStation VR2".

Cosa bolle in pentola dalle parti di nDreams? Negli anni, le fucine digitali della software house britannica si sono specializzate nelle collaborazioni per lo sviluppo di progetti VR ad alto impatto scenico, sperimentando con i generi più disparati per poi raggiungere il successo con sparatutto come Fracked, Far Cry VR Dive Into Insanity e Phantom Covert Ops.

In attesa di novità da parte di nDreams, vi rimandiamo a questo approfondimento sulle specifiche tecniche di PlayStation VR2.