PlayStation VR2 non sarà compatibile con i giochi PSVR: Sony conferma e spiega perché

Nel corso dell'ultimo podcast tenuto da Hideaki Nishino, il Vice Presidente Senior della 'Platform Experience' di Sony Interactive Entertainment ha confermato il mancato supporto di PlayStation VR2 ai videogiochi in Realtà Virtuale attualmente eseguibili su PS4 e PS5 tramite PSVR.

Nel motivare questa decisione destinata inevitabilmente a far discutere la community, l'esponente del colosso tecnologico giapponese spiega che "PSVR2 non sarà compatibile con i giochi PSVR perché è stato progettato con il preciso scopo di offrire un'esperienza in Realtà Virtuale compiutamente nextgen".

Nishino elenca poi le funzionalità più avanzate della nuova generazione dei visori VR di Sony come ulteriore riprova dell'azienda giapponese di guardare al futuro con un dispositivo che, proprio in ragione delle sue evolute caratteristiche hardware, non sarà in grado di eseguire i titoli e gli applicativi dell'attuale catalogo di PSVR.

Nella speranza di ricevere al più presto maggiori chiarimenti in merito al mancato supporto di PSVR2 ai videogiochi fruibili attualmente su PS4 e PlayStation 5 con PSVR (spiegando ad esempio se sarà possibile garantire la compatibilità dei singoli giochi PSVR tramite apposite patch), vi lasciamo a questo approfondimento su PlayStation VR2 con leprime impressioni dalla stampa e un video gameplay.