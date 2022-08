PlayStation VR2 non esce nel 2022, Sony svela la finestra di lancio del visore per PS5

In maniera completamente inaspettata, Sony ha aggiornato i suoi canali social ufficiali con un breve post che conferma quella che sarà la finestra di lancio del suo PlayStation VR2.

Com'è possibile leggere nel post pubblicato qualche minuto fa, il visore di nuova generazione pensato per giocare con i titoli PlayStation 5 che supporteranno la realtà virtuale, arriverà nei primi mesi del 2023. Fino ad oggi, il periodo di lancio del dispositivo non era mai stato annunciato ufficialmente e a parlarne erano stati esclusivamente gli insider. Visti i tempi dell'annuncio, non possiamo escludere che l'azienda nipponica si stia preparando ad un evento dedicato interamente alla periferica. Un'altra possibilità è che il chiacchierato State of Play di settembre, di cui vi abbiamo parlato proprio questa sera, contenga anche uno slot di presentazione del casco per la VR, accompagnato magari da una data d'uscita ufficiale.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che PlayStation VR 2 è stato citato nell'ultimo Firmware Beta di PS5 e in molti si aspettavano qualche novità. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul dispositivo, sappiate che sulle nostre pagine trovate un primo sguardo alle funzionalità dell'Esperienza Utente di PlayStation VR2.