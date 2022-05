PlayStation VR2, notizie a breve secondo Grubb: State of Play a giugno?

È passato oltre un anno dall'annuncio ufficiale di PlayStation VR2, e da allora oltre ad alcuni dettagli sulle funzionalità supportate di davvero concreto abbiamo ricevuto solo una serie di immagini del visore e dei controller. I giochi non si sono ancora mostrati in azione e la curiosità dei videogiocatori è prevedibilmente alle stelle

È possibile che l'attesa non sia destinata a perdurare ancora a lungo, quantomeno stando al buon Jeff Grubb, che ha parlato dell'argomento nell'ultima puntata del suo podcast. Secondo alcune voci che avrebbe sentito dietro le quinte, Sony starebbe preparando un evento di presentazione di PlayStation VR2, la cui messa in onda sarebbe prevista in tempi relativamente brevi, probabilmente nel corso delle prime settimane di giugno. Secondo Grubb, l'intenzione di Sony sarebbe quella di proporre un evento con "informazioni sostanziose" nel periodo storicamente appartenuto all'E3 - che quest'anno ospiterà tra le altre cose anche il Summer Game Fest 2022 e l'Xbox & Bethesda Games Showcase. Uno State of Play interamente dedicato al visore per PS5 appare come l'opzione più probabile.

Grubb si è anche espresso sulla finestra di lancio di PlayStation VR2, che secondo lui potrebbe collocarsi nelle festività natalizie di quest'anno, o al massimo nella finestra di 6 mesi compresa tra l'ultimo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023. Le parole dell'editor appaiono senza dubbio plausibili, tuttavia la certezza assoluta può darcela solamente Sony. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali.