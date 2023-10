PlayStation VR2, ottobre è anche il mese della realtà aumentata: ecco i giochi in arrivo

A distanza di qualche mese dall'importante annuncio a sorpresa per l'avventura survival rilasciata su PlayStation VR2 nel corso di agosto, è tempo di scoprire quelle che saranno le prossime produzioni videoludiche in uscita per la periferica di Sony basata sulla realtà aumentata. Ottobre è il mese della VR e di tanti giochi in arrivo per essa.

Una parte della line-up in questione è stata già rivelata dalla stessa Sony nel corso delle scorse settimane: è questo, ad esempio, il caso di Ghostbusters Rise of the Ghost Lord su PS VR2, annunciato a seguito dello State of Play di settembre. Tuttavia, l'infografica recentemente pubblicata dalla casa di Tokyo ha mostrato la mole completa di contenuti che giungeranno nel corso dei prossimi giorni. PS VR2 è pronto ad accogliere nuovi giochi ed esperienze inedite.

Pronti a far entrare alcune delle prossime IP in uscita nella propria libreria digitale? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco dei titoli prossimi alla loro pubblicazione su PS VR2:

The 7h Guest arriverà su PS VR2 il 19 ottobre;

Ghostbusters Rise of the Ghost Lord arriverà il 26 ottobre;

Journey to Foundation, in uscita il 26 ottobre;

The Foglands. A chiudere l'elenco dei prodotti in uscita ci pensa il gioco sviluppato dai ragazzi di Well Told Entertainment, la cui uscita su PS VR2 è prevista per il 31 ottobre.

È tempo di nuove avventure su PlayStation VR2. La seconda metà del mese di ottobre si apre discretamente per la periferica basata sulla realtà virtuale di Sony, con una line-up in linea con l'arrivo di Halloween e non solo.