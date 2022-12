PlayStation VR2, parla Sony: i porting di giochi PS VR saranno complessi da realizzare

Mentre si amplia l'elenco dei giochi di lancio di PlayStation VR2, emergono ulteriori dettagli sulle possibilità di accedere al catalogo del primo PlayStation VR tramite il nuovo visore.

Ne ha parlato di recente Hideaki Nishino, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Famitsu. La tecnologia utilizzata da PlayStation VR2, ha spiegato il dirigente Sony, differisce profondamente da quella impiegata dal primo PS VR: una circostanza che renderà piuttosto complesse le eventuali operazioni di porting.



A rendere particolarmente articolata la procedura, afferma Hideaki Nishino, saranno le funzioni di tracciamento dello sguardo utilizzate dal nuovo hardware. Queste ultime, infatti, hanno un impatto su molti aspetti dell'esperienza, inclusa la gestione della risoluzione dei titoli per PlayStation VR2.



Tali circostanze hanno convinto Sony a rinunciare alla retrocompatibilità su PlayStation VR2 e a lasciare alle singole software house la scelta di realizzare o meno dei porting dei loro giochi PS VR. Ciascun team di sviluppo, ha confermato Nishino, avrà dunque carta bianca nello scegliere se investire risorse nella riproposizione di un gioco pensato per la prima generazione di Realtà Virtuale Sony.



In attesa di eventuali annunci di team e publisher su questo fronte, ricordiamo che anche Horizon: Call of the Mountain uscirà al lancio di PlayStation VR2.