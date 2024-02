PlayStation VR2 su PC: Sony implementerà il supporto nel 2024, è ufficiale

PlayStation VR 2 si prepara ad accogliere una nuova ondata di titoli destinati agli appassionati del gaming in Realtà Virtuale. In un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha anche fornito un interessante dettaglio riguardo al futuro del suo visore.

Oltre ad aver concesso ampio spazio ai prossimi titoli che si aggiungono al catalogo di PlayStation VR 2, tra cui The Wizards – Dark Times: Brotherhood Wanderer: The Fragments of Fate Little Cities: Bigger Zombie Army VR Arizona Sunshine 2 e Soul Covenant, Sony ha confermato che il suo visore potrà essere presto utilizzato su PC.

Gillen McAllister, responsabile delle comunicazioni dei contenuti di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato: "Inoltre siamo lieti di annunciare che al momento stiamo testando la possibilità dei giocatori di PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC per offrire una varietà di giochi persino maggiore ai titoli PS VR2 accessibili attraverso PS5. Speriamo di rendere questo supporto disponibile nel 2024, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti". ​

Gli enthusiast della Realtà Virtuale ritenevano improbabile un approdo di PS VR2 su PC, eppure Sony sta portando avanti i lavori tecnici per implementarne il supporto. Non ci rimane che attendere novità da parte del colosso nipponico nel corso dei prossimi mesi.