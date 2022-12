PlayStation VR2: perché il visore PS5 non è wireless? Arriva la risposta di Sony

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Famitsu, Hideaki Nishino di Sony ha fornito alcuni chiarimenti sulle motivazioni che hanno spinto il colosso nipponico a non rendere PlayStation VR2 senza fili.

L'uomo, che ricopre il ruolo di SVP of Platform Experience presso Sony, ha spiegato che, per quanto più comoda, la tecnologia wireless per un dispositivo di questo tipo avrebbe influito negativamente sulla qualità.

Ecco di seguito le parole di Nishino:

"Siamo ben consapevoli che una periferica senza fili avrebbe migliorato l'esperienza degli utenti, visto che conduciamo sempre ricerche per valutare tutte le possibilità. In ogni caso, vi è ancora una differenza sostanziale in termini di performance tra una soluzione con cavo e quella wireless."

Sembra quindi che la decisione dei tecnici di Sony non sia stata influenzata da eventuali aumenti dei costi sul prodotto (già particolarmente costoso), ma sia il risultato di un'attenta valutazione atta ad offrire un'esperienza di gioco priva di interferenze e altre problematiche che potrebbero verificarsi con l'attuale tecnologia wireless. Ciò non sembra però escludere che in futuro possano arrivare soluzioni aggiuntive che permettano di giocare senza che vi sia un cavo collegato alla console, come accade con altre periferiche in commercio.

Sapevate che alcuni giochi PlayStation VR2 arriveranno sia fisici che digitali?