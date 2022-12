PlayStation VR2: porting facilitati dai controller Sense, per il papà di The Last Worker

Nelle scorse settimane Sony ha sottolineato quanto possa complesso creare porting di giochi PS VR su PlayStation VR 2. Stando a Ryan Bousfield, Direttore Creativo di The Last Worker, c'è un altro aspetto che andrebbe preso in considerazione, ossia la facilità di sviluppo garantita dai controller Sense.

Il Direttore Creativo di The Last Worker ha discusso dell'argomento con i giornalisti di EDGE e, nel riflettere sulle possibilità offerte dalle funzionalità e dalle specifiche hardware di PlayStation VR2, ha ritenuto opportuno sottolineare come "basta un'occhiata per accorgersi delle somiglianze tra i controller PSVR2 e i controller di dispositivi come Oculus".

Per Bousfield, questa somiglianza sarebbe dovuta alla standardizzazione dei controller per la Realtà Virtuale che sta interessando l'intero settore: l'autore di The Last Worker ricorda come "qualche anno fa c'erano quelle bacchette per Vive e vari controller per Oculus, e poi c'era PS Move che non aveva nemmeno il D-pad. È stato un periodo davvero folle".

Le forti analogie tra PS VR2 Sense e i controller per la Realtà Virtuale di ultima generazione, a detta di Bousfield, renderanno decisamente più semplice il compito affidato agli sviluppatori incaricati di 'portare' su PlayStation VR2 dei giochi PC in Realtà Virtuale.