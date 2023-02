PlayStation VR2: dove preordinare o comprare il visore per PS5 in Italia?

Il nuovo visore PlayStation VR2 esce il 22 febbraio anche in Italia e siete ancora in tempo per effettuare il preordine o tentare l'acquisto al day one, ma dove comprare PS VR2? Ecco gli indirizzi da tenere d'occhio.

Nel momento in cui scriviamo è possibile preordinare PlayStation VR2 su Amazon seguendo i link che trovate di seguito, il visore costa 599.99 euro mentre il bundle PS VR2 con Horizon Call of the Mountain ha un prezzo di 649.99 euro.

Dove comprare PlayStation VR2 e quanto costa

In alternativa, da GameStop potete comprare PS VR2 a 599.98 euro, PlayStation VR2 + Horizon Call of the Mountain a 649.98 euro e la base di ricarica per i controller Sense a 49.98 euro. Al momento, catene come Mediaworld, Euronics, Expert e Unieuro non sembrano accettare preordini per il visore ma con ogni probabilità al day one sarà possibile trovare il dispositivo regolarmente in vendita e lo stesso vale per altre catene o rivenditori indipendenti.

Potete prenotare o comprare i giochi PlayStation VR2 su PlayStation Store, i giochi di lancio non saranno disponibili in formato fisico ma solamente in versione digitale mentre in futuro alcuni giochi per PS VR2 usciranno anche su disco.