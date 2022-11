PlayStation VR2: preordini aperti anche in Italia da GameStop

Come sappiamo, oggi aprono i preordini di PlayStation VR2 e GameStop è nel momento in cui scriviamo il primo retailer italiano a permettere di effettuare il preordine del visore Sony per PlayStation 5.

La confezione standard PlayStation VR2 costa 599.98 euro, il pacchetto include il visore PlayStation VR, il controller Sense (destro e sinistro) con laccetti, cavo USB per la ricarica dei controller, auricolari stereo con tre paia di gommini e manuale cartaceo.

Il pacchetto PSVR2 con Horizon Call of the Mountain costa 649.99 euro, la confezione include:

Visore VR

Horizon Call of the Mountain in formato digitale

Controller Sense (L)/(R) con laccetti

Cavo USB per l'accoppiamento e la ricarica del controller

Auricolari stereo

Tre paia di gommini degli auricolari

Materiali stampati

Infine è possibile prenotare la base di ricarica per i controller DualSense a 49.98 euro, tutti i prodotti in preordine sono disponibili dal 23 febbraio 2023. Al momento non è possibile prenotare i giochi in formato fisico e dunque restiamo in attesa dell'apertura dei preordini per quanto riguarda i giochi di lancio di PlayStation VR2.

Nel momento in cui scriviamo non è possibile preordinare PlayStation VR2 presso altri rivenditori italiani ma nelle prossime ore anche altre catene e Ecommerce come Amazon dovrebbero aprire i preordini, vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.